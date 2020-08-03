المريخ يعود للتدريبات بملعب الخرطوم الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاد فريق الكرة الأول بنادي المريخ لإستئناف نشاطه، وقد أجرى الفريق عند التاسعة من صباح اليوم الإثنين مرانا ساخنا على ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة بحضور “20” لاعبا وتحت إشراف المدرب العام الضو قدم الخير ومن المنتظر ان يواصل الأحمر تحضيراته عند التاسعة من صباح غدً الثلاثاء على ذات الملعب.

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