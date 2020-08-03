د.شداد: الدولارات مغرية للمتآمرين.. وزارة الرياضة بلا عمل .. هزمنا اكذوبة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال كمال شداد رئيس اتحاد الكرة انهم متمسكون بعودة الدوري الممتاز في الموعد المقرر 15 اغسطس، مبينا انه لاتوجد جهة يمكنها إيقاف الامر الا اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

واضاف شداد في تصريحات لقناة “بي ان سبورتس” ان تدخلات وزارة الرياضة لاتعنيهم لانها ليست عضو في لجنة الطوارئ.

وكشف شداد ان الحديث عن وجود موافقة مشروطة على عودة الدوري لا اساس له من الصحة وقال” هذا الحديث في إطار المؤامرة ضد الاتحاد، لدينا خطاب واضح وابرزناه في اجتماع مجلس الإدارة في روتانا وعلى أساسه تم النقاش واتخاذ القرار”.

واوضح شداد ان الاتحاد اصبح لديه موارد مالية من “فيفا” مما أغرى اعضاء سابقين في الاتحاد فشلوا في الانتخابات من اجل العودة مجددا عبر استقطاب اعضاء من الاتحاد الحالي والعمل على أفشال برامج الاتحاد والتآمر عليه وهدم استقرار الموسم الحالي حتى يعودوا من اجل دولارات (فيفا)”.

واضاف” ننظر للموسم الحالي بشكل رمزي لانه يمثل النسخة رقم 25 في تاريخ الدوري الممتاز”.

واكد شداد انهم هزموا اكذوبة كورونا باعادة الفحوصات للاعبين الذين اثبتت الفحوصات الاولى اصابتهم وقال” سنناهض اي قرار ضد عودة الدوري من اي جهة غير مختصة”.

وذكر شداد ان الحديث عن عدم جدوى معسكر المنتخب مجرد تنظير وعبث ذهني وإفتاء بعلم وبدونه واضاف” في السابق كانوا يطلقون عليه منتخب المناسبات وعندما اجتهدنا من اجل إعداده ومنح المدرب فرص عديدة للتعرف على اللاعبين انتقدوا وهاجموا سياستنا، ونحن بدورنا نؤكد اننا سنوفر كل الدعم للمنتخب وسنحرص على تجميعه كلما كانت هناك فرصة حتى لو بدون نشاط”.

واوضح شداد انه لايوجد اي عمل ملموس لوزارة الرياضة حتى يقوم الاتحاد بالتنسيق معها أضاف” كل ما فعلته الوزارة الانتقال إلى مقر جديد واعفاء موظفين بالتمكين بخلاف ذلك لم نسمع للوزارة أي عمل”.

واكد شداد انه الاتحاد سيقوم بتكوين لجنة لتأهيل الاستادات من الاتحاد حتى تستوفي الشروط المطلوبة من “فيفا وكاف”، مشيرا الى انهم لايحتاجون الى دعم مجلس السيادة او وزارة الرياضة للقيام بالامر.