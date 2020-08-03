تغريدة لضاحي خلفان عن “أبوظبي عاصمة المريخ” تثير سخرية واسعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة من حكام الإمارات وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، بعد تغريدة له قال فيها إن أبوظبي هي عاصمة المريخ تزامنا مع صعود مسبار تموله الإمارات للفضاء.

وفي معرض حديثه عن “مسبار الأمل” الذي أطلقته الإمارات قبل أيام لاستكشاف كوكب المريخ، دوّن خلفان في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “أحد الرجال الذين أعدهم من الرجال الذين أهلتهم شرطة دبي ثم ساهم في مشروع المسبار، يقول: أتينا إلى الشيخ محمد (بن زايد) للحديث عن القمر، فقال لنا: إلى المريخ”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “هذه خواطر سريعة. وما في القلب أعمق يا درة الخليج وعاصمة المريخ: أبوظبي”.

وتسببت تغريدات ضاحي خلفان في سخرية واسعة من الإمارات وعلق السياسي المصري الدكتور أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي السابق للرئيس الراحل محمد مرسي ساخرا:”داحي حلفان سايب جُزره محتلة، ورايح يحتل المريخ، ويعلن أبوظبي عاصمة له!”

وتابع سخريته من رجل ابن زايد المقرب:”وبكدا يكون حقق سابقة تاريخية مدينة واحدة عاصمة لدولتين لا .. دولتين إيه!! عاصمة لدولة وكوكب، محدش يقوللي مخدرات، دي أكيد مشورة (متكلفة) قدمها جورج نادر”