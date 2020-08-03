وزیر الدفاع الإيراني يوجه رسالة حاسمة إلى “الأعداء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أکد وزیر الدفاع الإيراني العمید أمیر حاتمي، علی أن “القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن البلاد أکثر من أي وقت مضی”.

وقال المتحدث باسم لجنة الصناعات والمناجم بمجلس الشوری حجت الله فیروزي في تصریح مع وکالة “إسنا” الإيرانية، إنه خلال اجتماع اللجنة المنعقد، شرح العمید حاتمي مكانة القوة الدفاعیة للجمهوریة الإسلامیة، وقال إنه “علی الرغم من العقوبات الجائرة في مجال تعزیز القدرات الدفاعیة، إلا أننا حققنا تقدما ملحوظا وتمكنت وزارة الدفاع من تلبیة الاحتیاجات الحقیقیة للقوات المسلحة في مجالات القتال البري والجوي والبحري والدفاعي والصاروخي”.

وأضاف أنه بحسب العمید أمیر حاتمي، فإن “تطویر القوة الصاروخیة وإعداد وبناء أنظمة الدفاع الجوي الأکثر تقدما والاکتفاء الذاتي في الإنجازات القتالیة الجویة والبحریة والبریة وأنظمة الحرب الإلكترونیة هي من بین أولویات وزارة الدفاع”، مؤكدا أن القوات المسلحة مستعدة أکثر من أي وقت مضی للدفاع عن حدود البلاد من الأعداء.

وكان وكالة “تسنيم” أفادت أن “القوات الإيرانية تدربت على تنفيذ ضربة على حاملة طائرات أمريكية خلال المناورات في منطقة الخليج والجزء الغربي من مضيق هرمز، باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأمريكية “نيميتز” لهذا الغرض.