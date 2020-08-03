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تحذير مفاجئ من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا في العالم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية،​ تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الإثنين عن استمرار خطر انتشار فيروس كونه ليس هناك حل للأزمة الراهنة إطلاقا.
وذكر موقع “NDTV” تصريحات المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ الذي قال: “رأينا حول العالم أن الوقت لم يفت أبدا لإعادة إدارة وباء ، منوهاً بأنه “قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا إطلاقا. لا يوجد حل سحري لأزمة فيروس كورونا حالياً وقد لا يتوافر هذا الحل على الإطلاق”.
ولفت غبريسوس إلى انه “إذا كنت عاملا في ​القطاع الصحي​ أو عاملا في الصفوف الأمامية، كائنا من كنت، أظهر ثباتاً في اتباع التعليمات العامة، وحافظ على سلامتك من خلال ارتداء الكمامة، إن كنت تهتم بمرضاك أو بأحبائك، إن كنت تصعد بوسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل، أو تعمل على شرائ حاجاتك الأساسية”.
كما نوه بأنه “بارتداء الكمامة أنت ترسل رسائل إيجابية لمن حولك، مفادها أنكم جميعاً معا في هذا الأمر”.

سبوتنيك

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