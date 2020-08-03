رئيس القضاء الإيراني يتهم أمريكا وأوروبا بإيواء الإرهابيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أمريكا وأوروبا بأنهم أصبحوا ملاذا آمنا للإرهابيين من حول العالم.

وأشاد رئيسي بجهود وزارة الأمن الإيرانية في القبض على متزعم زمرة “تندر” الإرهابية، وذلك بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأشار رئيسي إلى “تحركات نظام الهيمنة لخلق التحدي أمام البلاد”، قائلا “الأمريكيين الذين يرتكبون الظلم وينتهكون حقوق الإنسان منذ أعوام طويلة هم الآن متورطون في مشاكلهم لكنهم ما زالوا يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد الشعوب الحرة في العالم”.

وتطرق للقبض على زمرة “تندر” الإرهابية ووجه الشكر والتقدير لقوات الأمن الإيرانية التي حققت هذا الأمر، مضيفا “كيف أصبحت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان اليوم ملجأ وملاذا آمنا للإرهابيين في العالم وتقوم أمريكا وأوروبا برعاية ودعم الذين يقتلون الأبرياء في أنحاء العالم؟”.

وتابع “اتضح لشعوب العالم أن أمريكا وأوروبا هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان والنظام الأكثر كراهية في العالم خاصة نظام الهيمنة الأمريكي الذي تكن له الشعوب أعلى درجات الكراهية”.