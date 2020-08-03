“حماس” تصدر بيانا شديدا بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بالغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، معتبرة إياها “رسالة تصعيد وعدوان”.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان لها، إن “الغارات تهدف إلى تصدير أزمات الاحتلال الداخلية على أهل القطاع وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة”.

وأضاف برهوم، أن “المقاومة الفلسطينية التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات”، مؤكدا أن “سياسات المقاومة في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا”.

سبوتنيك