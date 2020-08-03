شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت قناة الميادين اللبنانية، أن “سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي سترفع النقاب عن عملية أمنية معقدة مساء اليوم الإثنين”.

وأفادت قناة “الميادين”، أن فيلم “بيت العنكبوت” الذي تكشف فيه “سرايا القدس”، العديد من العمليات الأمنية النوعية وصراع الأدمغة التي خاضها جهاز أمن السرايا، سيعرض عبر شاشتها مساء اليوم الإثنين الموافق 3– 8 – 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبينت القناة أن “الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان (بيت العنكبوت) سيكشف الكثير من المشاهد الحقيقية التي تؤكد على قدرة جهاز أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية”. المادة السابقة بسبب فيروس بسبب فيروس كورونا .. إجراءات صارمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المقالة القادمة “حماس” تصدر بيانا شديدا بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “سرايا القدس” تكشف لأول مرة عن عملية أمنية معقدة ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.