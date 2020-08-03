كوريا الجنوبية تصادر ممتلكات يابانية وطوكيو تستعد لإجراءات انتقامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، استعدادها لاحتمال اتخاذ طوكيو إجراءات انتقامية إضافية، بعد إصدار محكمة محلية أمرًا يلزم شركة يابانية ببيع أصولها لتعويض ضحايا العمل القسري خلال الحرب.

وبحسب وكالة “يونهاب”، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس/ آب، سيُعتبر أمرًا أصدره فرع “بوهانغ” من محكمة “دايغو” بشأن ممتلكات الشركة اليابانية من الأسهم في كوريا نافذًا.

ويقضي الحكم بمصادرة الأسهم المملوكة لشركة “نيبون ستيل” اليابانية لصناعة الصلب، في شركة “بي إن آر” في كوريا الجنوبية، والتي تدار وفق الاستثمار المشترك بين الشركة اليابانية وشركة “بوسكو”، عملاق صناعات الفولاذ الكوري الجنوبي.

وحذرت اليابان من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية إذا تم المضي قدمًا في إجراءات بيع أصول الشركة اليابانية.

وقد تشمل هذه الإجراءات رفع الرسوم الجمركية، ووقف التحويلات، وتشديد قواعد إصدار التأشيرات، وفرض عقوبات مالية، والاستيلاء على الأصول الكورية في اليابان، واستدعاء السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية إلى اليابان.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية: “الحكومة تراقب عن كثب الأوضاع ذات الصلة، ووضعت سيناريوهات ممكنة بخصوص الانتقام الياباني الإضافي مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة”.

وأضافت: “الحكومة منفتحة لمناقشة مختلف الحلول العقلانية مع مراعاة احترام حكم القضاء وإعمال حقوق الضحايا والعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان”.

وتابعت: “كانت تجري مشاورات وثيقة مع الحكومة اليابانية بالتزامن مع الاستماع إلى الآراء المختلفة من جميع مناحي الحياة لإيجاد حل القضية، كما سنسعى إلى مواصلة المناقشات ذات الصلة في المستقبل”.