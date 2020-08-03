رئيس وزراء باكستان: منعنا صداما عسكريا بين إيران والسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الاثنين، إن جهود الوساطة التي طلبت الولايات المتحدة من بلاده أن تلعبها بين الخصمين الخليجيين، السعودية وإيران، تحقق تقدما بطيئا.

وقال خان لقناة “الجزيرة” في مقتطفات من مقابلة ستذاع يوم الأربعاء إن “وساطتنا بين إيران والمملكة العربية السعودية لم تتوقف ونحن نحرز تقدما ولكن ببطء”.

ونقلت “الجزيرة” عن خان قوله: “بذلنا قصارى جهدنا لتجنب مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة العربية السعودية ونجحت جهودنا”. المادة السابقة تلخيص لما قاله مناع.. بقلم مجاهد بشري المقالة القادمة كوريا الجنوبية تصادر ممتلكات يابانية وطوكيو تستعد لإجراءات انتقامية

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