التاريخ: 03-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اخطرت ‏أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا من الجنسية الأمريكية، المحكمة الفيدرالية انهم توصلوا لاتفاق مبدئي مع حكومة جمهورية السودان بشأن التعويضات، وأكدوا وفق صحيفة السوداني أن تنفيذ الاتفاق بانتظار تشريع الكونغرس، وطالبوا بتأجيل جلسة اليوم ومواعيد اخرى الى العام المقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق مبدئي بين أسر ضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن وحكومة السودان بشأن التعويضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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