وفد مقدمة (يونيتامس) يلتقي رئيس مفوضية السلام

إلتقى بروفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بمكتبه اليوم بمقر المفوضية وفد المقدمة للبعثة الأممية للسودان (يونيتامس) حيث تطرق اللقاء الي آفاق التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للسودان.

وقال رئيس المفوضية في تصريح صحفي وفق ( سونا) أن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا وشكل فرصة للإطلاع على مهام البعثة وآفاق التعاون معها .

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وقال الدبيلو إنه أطلع وفد البعثة الأممية على سير عملية السلام بجوبا والمراحل التي وصلت إليها مبينا أن وفد المقدمة طلب إحتياجات المفوضية وكيفية دعمها مبيناً أن المفوضية تتطلع الى توقيع اتفاقية السلام حتى تكون الرؤية واضحة في كيفية التعامل مع البعثة الأممية آخذين في الاعتبار انه بعد توقيع إتفاق السلام سيكون هناك شركاء جدد في هذه المفوضية.

من جانبه قال ستيفن سيكويرا رئيس الوفد ان بعثة الأمم المتحدة للسودان(يونيتامس) جاءت تنفيذا للقرار 2524 الصادر من مجلس الأمن الدولي موضحا ان الاحترازات الصحية بسبب كوفيد 19 هي التي حالت دون وصول وفد المقدمة في موعده المحدد وقال أن الزيارة تهدف لإطلاع السودانيين والمسؤولين الحكوميين على مهام البعثة الأممية وكيفية تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )