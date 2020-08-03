(22) مليون زائر لمشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح أعمال “مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة” في عامها الثالث، والتي تُرجمت في حج هذا العام إلى 10لغات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم للاستماع للخطبة بوسائل آمنة، تواكب الاحترازات المعمول بها ضد جائحة كورونا التي يشهدها العالم، حيث تم تجهيز أكثر من 100موظف لمشروع الترجمة.
وبينت الإحصائيات وفق العربية نت أن عدد زوار مشروع ترجمة خطبة عرفة لحج عام ١٤٤١هـ، قد تجاوز 22 مليون زائر فيما بلغ عدد المستمعين 7 ملايين ونصف مستمع، استمعوا للخطبة مباشرة مترجمة إلى لغتهم ترجمة فورية.
كما أوضحت الإحصائيات المعلنة عن الدول الأكثر زيارة للموقع وهي: السعودية، والإمارات، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنغلاديش، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أنه تم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى ترجمتها بـ (١٠) لغات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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