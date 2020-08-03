وزير الداخلية يكشف بالتفصيل حجم الخسائر جراء السيول والأمطار

قال وزير الداخلية، رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله إن مناسيب الأنهار بمحطات الديم، ود مدني، الخرطوم، شندي، عطبرة، دنقلا، سجلت منذ السبت معدلات أرقام أعلى من معدلات نفس اليوم من العام 2019 منوهًا إلى أن الموقف حتى اليوم الاثنين بكل السودان في خريف 2020 ، بعد حصر الخسائر والممتلكات يشير إلى وقوع 5 حالات وفاة و3 إصابات، مع إنهيار كلي لعدد “1110” من المنازل، وإنهيار جزئي لعدد “1272”.

واوضح تقرير خريف 2020م ان اسباب الوفاة لـ 4 حالات إلى إنهيار المنازل (ولاية الجزيرة)، فيما لقي مواطن حتفه غرقا.(غرب دارفور) أما الخسائر بالمرافق شملت “26”، (مرافق تعليمية ومساجد) والمتاجر والمخازن “78”،فيما نفقت عدد 41 من الحيوانات.

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وكشف الطريفي وفق (سونا) عن إنهيار كلي لعدد 463 منزل، وجزئي لعدد 493 منزل وذلك بولاية الخرطوم فيما أدت الأمطار المتوسطة إلى غزيرة ببعض المحليات إلى تراكم المياه وإنحدار السيول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )