بابكر سلك يكتب: ياضحية جلدك عفففن

*في كل عام نجدد الدعاء

*نفس الدعاء

*نجدده ولانغيره بجديد

*ولان طموحنا كأمة اصبح متواضع ومحدود في حدود الضروريات

*لم نغير دعاءنا .. والله لايغير مابقوم حتي يغيرون مابانفسهم

*النفسو ضعيفة وحرامي يغيرها

*والنفسو غير مسؤولة يعلمها المسؤولية

*والذي نفس محمد بيده

*عيب هذا الوطن اغلبه في المواطن

*مواطن مع مواطن مع مواطنة مع حبة شفع يمثلون شعب

*يقوم هذا الشعب ينتج قادة ومسؤولين ووزراء يمتطون صهوة جواد السلطة في الدولة

*ويشبهون الشعب الذي انتجهم

*فيتخبطون في قراراتهم ويقودون الوطن العزيز للمهالك بسبب العشوائية وعدم التخطيط السليم واللامبالاة التي يمارسون بها السلطة

*نحن قوم غريب وعجيب

*الشابة التي تهتم بنفسها ومظهرها واناقتها وجمالها

*تمارس ذلك في آخر يوم في حياتها يوم زفافها

*واللاعب الذي يسطع نجمه لاهتمامه بنفسه وتمارينه والعمل علي التطور

*يتخلي عن كل ذلك بمجرد توقيعه لاحد اندية القمة ليبدأ في التبختر في المناسبات والقشرة

*ويمشي الحلاق اكتر من التمرين

*والسياسي والمناضل صاحب التضحيات والخطب الرنانة والمواقف القوية والتصريحات الملهمة

*الذي يبكي وجلا سرا وعلانية عندما يذكر الوطن

*بمجرد جلوسه علي كرسي المسؤولية

*تاني دموعو كان ماتت امو تحرم علي الخدود التي توردت نعمة وخجلا من نظرات المستضعفين الذين تهتف عيونهم خلتنا يا ده

*اقول قولي هذا وفي نفسي حسرة علي جلود الاضاحي التي تناثرت بالشوارع والكوش وكانها تخاطب الحكومة بسؤال

*ده الجبناكم ليهو؟؟؟

*ثروة مهدرة كبقية الثروات المهدرة والمصدرة لصالح غير صالح الوطن

*وايا كان سبب عدم قبول المدابغ للجلود

*سواء كان وزارة الثروة الحيوانية ام وزارة الصناعة والتجارة ام وزارة رئاسة مجلس الوزراء

*فان هذا عيب مخجل واهدار لمكتسبات الدولة

*وعملية زي دي اللمبي مابعملها

*لانو لو فحص علي الشوارع بالنظر والدنيا ليل والناس بتصلي في العشا

*كان كلم الطيارة الطافية نورها تلملم الالم من الشوارع وتفتح المدابغ لتحافظ علي ثروة الشعب الذي اعياه النضال يامدني

*فهل ضاعت ارواح الشباب الذي استشهد هباءا مع جلود الاضاحي التي تناثرت معبرة عن فشل التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق بين كل ذلك؟؟؟

*وهل ناقش اجتماع الحتانة ذلك التخبط بالشماته التي يستحقها؟؟؟؟

*لاول مرة في التاريخ

*جلد الضحية عفففففن

*وشهداءنا ماماتوا

*لكن اخير ليهم من يشوفوا الحاصل ده

*اللهم ارحم شهداء الثورة وصبرهم علي ما اصاب الوطن من اهمال ومحاصصة وما اصاب الشعب من خذلان بدأ يدب في القلوب بسبب تخطيط غائب ورقابة معدومة وامة مهمومة وثورة (بالنص)

*المهم

*لجان المقاومة

*هذا الجسم الكبير الذي قام لحراسة الثورة

*ولاتكون حراسة الثورة الا بالرقابة علي مكتسبات الشعب وضمان التوزيع العادل لضروريات الناس برغم الندرة والشح نتيجة عجز حكومتنا عن توفيرها

*ولا تكون حراسة الثورة الا بتقديم الخدمة للمواطن بصرف النظر عن دور الحكومة

*تلك الخدمة الشبابية الطوعية التي تقوم علي الايمان بالوطن

*ولضمان وصول بصمة لجان المقاومة لكل دفاتر الدولة وصفحات التاريخ

*كان لكل حي لجنته التي يناط بها القرب لتقديم الخدمة بسرعة تقتل الاهمال و بيرورقراطية العمل

*فالانتماء للجان المقاومة لايعني القشرة

*والبوبار بتاع انا ماسك الطلمبة

*ولايعني جيب عربيتك بشوف ليك طريقة

*ولايعني تمرير الناس بدون التزام باسبقية الصف تأسيسا علي بتاع الحافلة ده قالوا ناس الدعم انو زميلهم

*فالانتماء للجان المقاومة له معني مقدس وواجب وطني كبير

*برغم كل ذلك

*لم اجد أثرا للجان المقاومة ببعض الاحياء وبرك المياه وسط الاحياء تنخر في جسد الوطن المتهالك

*فيا شباب نعلق امالنا علي اعناقه السامقات

*انتم الامل

*وان افتقدناكم فقدنا الامل

*وكدة كتير علينا

*كفاية فاقدين سوائل والشوارع عايمة

*المهم

*بدأ الزعيم تدريباته

*في ظل مدرب مغفور له ومعد بدني غائب ومتمرد علي العمل ضمن منظومة المغفور له

*انها ضرب من ضروب ترك مجلس المريخ المشكلات للزمن عشان يحلها

*ويازمن وقف شوية

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*جلود الاضاحي حول المياه مجدعة لينا

*تحلف تقول الخرفان ملصن ونزلن يعومن يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بلد تقول ابوها كيجاب..عومتوا

الجنيه وعومتوا مواقفكم وعومتوا شوارعكم وعومتوا جلود الاضاحي

والي لقاء

سلك

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صحيفة الانتباهة