الأمن ومعاش المواطن ضمن أولويات والى جنوب دارفور

تعهد والي جنوب دارفور المكلف موسي مهدي ببذل قصاري جهده وكل مايملك لإستتباب الأمن وتخفيف غلاء المعيشة مؤكدا أنه جاء واليا وخادما للشعب وأهل دارفور.

وأكد موسي في تصريحات صحفية الاثنين من مطار نيالا الدولي انه يعمل علي مكافحة الفساد والمفسدين وأكلي السحت والمال الحرام بجانب العمل علي تفعيل آلية إزالة التمكين منوها الي أن الولاية لم تنعم بالثورة والتغيير.

وأشار موسي إلي أن الرزيقات والفلاتة إستطاعا عمل صلح جيد مما جنب أهل جنوب دارفور الدمار وقتل الابرياء وإزهاق الأرواح مقدما شكره للمؤتمرين ورجال الصلح .ووعد موسي بالعمل جاهدا لمعالجة مشكلة محلية كاس بالتعاون مع قوي الحرية والتغيير .

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وفيما يتعلق بمشكلة الفلاتة والتعايشة أوضح بأنها سحابة صيف، وباستطاعته إعادة الاوضاع إلي طبيعتها مطالبا الفلاتة والتعايشة بوقف العدائيات فورا ، مشيرا الي أن كل الأشكالات التي حصلت كانت بسبب الارض وغياب هيبة الدول، ووعد بأن يكون للدولة هيبتها وللسلطة قوتها وللقانون سيادته وعلى الإدارة الاهلية الإضطلاع بمسؤوليتها مؤكدا عزمه علي تطبيق القانون.

وقال الوالي بأنه يعمل جاهدا للإتصال عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي والدكتور جبريل والهادي قائد الجبهة الثورية داعيا إلي التكاتف للخروج بمواطن جنوب دارفور من الكارثة التي ألمت به .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )