تلخيص لما قاله مناع.. بقلم مجاهد بشري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ما يجب أن يسأل عنه الناس ليس اللقاء الذي حدث في أديس ابابا .. و لكن عن اللقاءات التي سبقت بين مناع وقوش و مايكل آرون السفير البريطاني ، و مو ابراهيم ، في بدايات ٢٠١٧م …
و لقاءات دبي و الشارقة المتتالية ، و الشراكات المالية بين الأربعة ، و يجب أن تضع الف خط عند تعيين الحكومة البريطانية لعرفان صديق سفيرا للخرطوم ، بعد اسبوع واحد من إعادة البشير لصلاح قوش مديرا لجهاز المخابرات ، عرفان الدبلوماسي ، و رجل المخابرات الذي عمل مع قوش في ملفات المنظمات الجهادية و بالذات المعلومات المهمة التي قدمها الأخير عن تنظيم القاعدة ، و التي رفعت من أسهمه لدى الغرب .
أو عن اللقاءات بين ياسر عرمان ، و اسماعيل جلاب ، و الشفيع خضر ، و الخطة بعيدة المدى ..
السبب الذي دعى المجلس العسكري للإنقلاب على قوش و إبعاده كما قلنا مرارا و تكرارا ، هو تسلط الرجل و عدم قبوله بمنصب سوى على رأس الطاولة .. و كلنا نتذكر تصريح البرهان بعد اضراب افراد هيئة العمليات ، بأن قوش كان يعتبر جهاز الأمن ملكا له …
و لأن العسكر يضعون يدهم مع اسامة داؤد ، و مو ابراهيم ، و الكثيرين … كان لابد من ان يذهب قوش بعد إنتهاء دوره ، و الذي لم يكن لأحد ان يقوم به سواه ، لأسباب يعلمها الجميع .
فأتى الإتفاق بعد مجزرة القيادة بوساطة آبي أحمد ، الرجل الذي يساند مو في رؤيته ، التي أتت بحمدوك ..
لاحقا انقلب مو ابراهيم نفسه على حمدوك و صار من المغازلين لزعيم الجنجويد كونه رجل يريد فقط ان يحافظ على ما يملك ، و إن كانت طموحاته في الحكم تعترضها الكثير من العواقب…
فكان طرد قوش ، و كذلك ترحيل ياسر عرمان … و استدعاء عرفان من قبل المجلس العسكري .. و احداث متشابكة مترابطة نعود إليها بالتفصيل بعد العيد …
لكن أي محاولة جديدة لتلميع صلاح قوش ، رجل الأمن الأكذوبة و الذي فشل في تأمين نفسه من تطبيق (الأيمو) أثناء ممارساته المشينة ، تعني وجود خلاف عميق حول كيفية إدارة الفترة الإنتقالية ، فما بين رغبة البراغماتية الكبار ، اعني بريطانيا و الأوربيين ، و التي لا تريد حكم عسكري آخر …
و بين رغبة دول المحور و الولايات المتحدة التي ترى في العسكر خيارا مفضلا لديها دائما … ستستمر الخزانة المثقوبة بالنزف بأسرار لا يعرف ما ستحدثه من أضرار إلا الله …
و الحديث عن إنه سايقها صلاح ، إنتهى تماما ، و كل ما يستطيع تقديمه هو ما يختزنه من اسرار ، ربما تمكنه من النجاة من حرب الأغتيالات التي ستبدأ في مرحلة ما …
لكن الا يجعلك وجود صلاح مناع في لجان إزالة التمكين تشعر ببعض الغرابة ؟؟؟
كانت هذه تفاصيل خبر تلخيص لما قاله مناع.. بقلم مجاهد بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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