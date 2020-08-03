محلية أمدرمان تتابع نقل النفايات وتطمئن على انسياب السلع

وجه المدير التنفيذي لمحلية ام درمان احمد السماني، الإدارات المختصة وهيئة النظافة بالمحلية بمواصلة العمل في أعمال النظافة ونقل النفايات وإزالة الأنقاض. ووقف لدي تفقده غرفة الطوارئ والعمليات التي ظل مناوباً بها، علي إنسياب الخدمات بكافة وحدات وأحياء المحلية المختلفة وإستقبل شكاوي المواطنين لليوم الرابع للعيد،

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كما إطمأن السماني وفق ( سونا) علي إنسياب الخدمات الأساسية والسلع الضرورية للمواطنين مثل الخبز وتوفر الدقيق بالمخابز والوقود. وأستمع المدير التنفيذي لتنوير من ضباط الوحدات الإدارية وغرفة العمليات حول الأداء بالغرفة ومتابعة انسياب الخدمات . ودعا الي حل جميع الاشكاليات التي تواجه المواطنين بالمحلية فضلاً عن المتابعة الروتينية لمصارف الأمطار والمصبات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)