مجلس البيئة يكشف عن درجة عالية من التلوث بمياه النيل الابيض

أعلن المجلس الأعلى للبيئة و الموارد الطبيعية وجود درجه عاليه من التلوث في مياه النيل الأبيض بمنطقة كبري الدباسين بسبب تصريف مياه الصرف الصحي من مصادر عديده ما يستوجب المعالجه.الفوريه و كون. المجلس. لجنه فنيه متخصصة لدراسه.وتقصي الحقائق حول طبيعيه ومصادر التلوث

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وقال الامين العام للمجلس الدكتور راشد مكي في،تصريحات صحفيه وفق صحيفة أخر لحظة أن اللجنة زارت الموقع وأخذت عينات من.عده مواقع حول مكان التلوث لإجراء إالاختبارات العلميه حتى يتم قياس،درجه التلوث وطبيعته ومصادره وأوضح أن اللجنه ستقوم باتباع المنهج الفني والتدابير المتفق عليها عالميا في،هذا المجال

وقال أن اللجنه المكلفه قد ،فرغت من تقريرها ، سيتم عرضه علي الجهات المتاثره وذات الشأن. المهنى لوضع الحلول المناسبه لترفع إلى،السلطات المختصه للتنفيذ توصيات اللجنه لعلاج المشكله وأشار إلى ضروره..وصدور قوانين وتشريعات تحافظ على البيئة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)