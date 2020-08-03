وفاة وزيرة الدولة بالخارجية الاسبق نجيب الخير بفيروس كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين وزير الدولة بالخارجية الأسبق السفير نجيب الخير عبد الوهاب بعد إصابته بفيروس (كورونا) وذلك بمستشفى فضيل بالخرطوم. وأعلن الخير في حسابه بـ (فيسبوك) قبل اسبوع، إنه يتلقى العلاج بمستشفى فضيل بعد إصابته بـ(كورونا). وكان آخر ما خطه الراحل على صفحته بالفيسبوك قبل أربعة أيام هذه الرسالة: (نفرة عرفة من مستشفي فضيل.. لم تتمكن الرئة المنهكة إلا أن تسمح بأن أكون ضمن النافرين لعرفة من مستشفى فضيل. دعواتكم لُي بالعافية).

وكان الخير من القيادات البارزة بحزب الأمة القومي وأمينا للعلاقات الخارجية بالحزب، وشغل منصب سفير السودان ببلجيكا ومندوبا لدى الإتحاد الأوربي.