مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروري مؤلم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع حادث مروري مؤسف عصر الاحد بطريق ام كدادة النهود القومي جوار قرية ( قويا ) شرق جبل حلة وذلك بعد تعرض عربة توسان في طريقها من الخرطوم الى الفاشر تقل افراد اسرة واحدة من بينهم اطفال الى الانقلاب عدة مرات والاصطدام بشجرة خارج الطريق نتيجة للسرعة الزائدة، ونتج عن ذلك وفاة ثلاثة نساء وطفل واصابة خمسة اخرون بينهم سائق العربة .

وقد تم نقل الجثامين والمصابين الى مستشفى ام كدادة حيث تلقى المصابون العناية الطبية ومن ثم تم اخلاءهم الى الفاشر. والمتوفون فى الحادث هم دهب دفع الله موسي، اسماء داؤود، عرفة ابراهيم جبرالله والطفل الطاهر يحي الناير

والمصابون هم عجوبة يعقوب عبدالله، تماضر التجاني ادم، دهب داؤود محمد، والطفلة رتاج يحي الناير وسائق المركبة منير داؤد.

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