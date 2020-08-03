اتحاد كسلا ….قرار تاريخي ..!!.. بقلم ادريس كسلاوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بلا شك ان القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة بكسلا الخاص بشان الغاء الموسم بسبب تداعيات جائحة كورونا التي احكمت قبضتها علي الحياة العامة جاء في التوقيت المناسب …واضعا في الاعتبار صحه الاتسان فوق كل شي في ظل ضعف الامكانيات والمتطلبات الصحية لاستئناف النشاط الرياضي ..ولم يتوقف الاتحاد عن هذا الحد واتبعه بقرارات اخري تستهدف استقرار النشاط الرياضي وذلك من خلال تجميد مسالة الهبوط بين الدراجات بالاضافة لترفيع وزيادة عدد اندية الدرجتين ( الاولي والثانية ) وذلك وفق القانون …وبموافقة ومباركة من قبل قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم …بكل تاكيد هذه الخطوة تنصب في اطار المصلحة العليا التي ترتضي نحو التطوير والترقي …واذا نظرنا لابعاد القرار نجد ان هذا القرار يحمل في طياته الكثير من المكاسب التي ستعكس ايجابا علي الكرة الكسلاوية في المستقبل القريب سوي علي الصعيدين الاداري والفني وهذا هو مربط الفرس ..

* اعتقد ان القرار يعتبر بمثابة امتداد لقرارات سابقة اتخذها هذا الاتحاد تنصب في ذات الاطار بالاخص المتعلقة بزيادة عدد اندية الدرجة الثالثة الي ١٧ فريقا وكانت خطوة موفقة ومؤشر متماشي مع التوسع الكبير الذي انعكس علي المدينة ..بالتالي لابد من زيادة عدد الاندية ..

* حسنا استقبل واستجاب الشارع الرياضي بكسلا للخطوة بترحاب وواقعية وموضوعية وهو يثمن الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد الكرة في ايجاد مخرج وبصيص امل من اجل احداث التغيير والاصلاح ..

* حيث يتصف هذا القرار. من القرارات التاريخية التي سوف يحفظ المجتمع الرياضي لقادة الاتحاد الحالي بقيادة الشاب الطموح طه جعفر هذه الخطوة التي ظل الشارع الرياضي في حاله انتظارها منذ سنوات وذلك في اعقاب التراجع الكبير الذي شهدته الكرة الكسلاوية في الاونة الاخيرة ..

* لعل الجميع كان علي قناعة تامة ان الحال والواقع الذي تجلس عليه الكرة الكسلاوية الان يحتاج الي اعادة نظر وصياغة فضلا عن خطوات اكثر تصحيحيه حتي نتمكن من اعادة هيبة ومكانة ورونق الكرة الكسلاوية الي مجدها ..

* تكمن اهمية هذه الخطوة حول قوة اتخاذ القرار داخل المنظومة الادارية بالاتحاد الكرة… حيث غابت لسنوات شمس اتحاد كسلا عن مثل هذه القرارات التي تسهم بشكل اخر في احداث نقلة وطفرة عسي ولعل ان ينصلح الحال ..

* احسب ان مشروع الاصلاح الذي يقوده الاتحاد الحالي طويل ويحتاج الي قرارات شجاعة وقوية واعتقد ان مثل هذا القرار يعتبر احد اهداف مشروع الاصلاح والتغيير الذي تنشده خطط وبرامج التطوير داخل الاتحاد ..

* يجب علي الاندية تسند وتدعم هذا الاتحاد في برامجه الهادفة نحو احداث التغيير والمعالجات لاصلاح حال الكرة الكسلاوية وحقيقة ما عاد دور مجالس الادارات منحصر ومختصر في برمجة المباريات فقط …لذلك لابد من وجود قرارات قوية تسهم في خلق احداث تغيير تواكب المتغيرات والتوسع السكاني ..

* ليس مجاملة للاتحاد الحالي ولكن اذا ما نظرنا الي الايجابيات والبرامج التي قام بها خلال الفترة الماضية نحسب انها احدثت تغييرا وتحولا ايجابيا في ظل العمل تحت ظروف بالغة التعقيد ..

* ام الذين ينتقدون اتحاد الكرة علي هذا الخطوة وهؤلاء دائما يسبحون عكس التيار لا ينظرون الي المصلحة العامة . الجنيع متوافق علي خطوة زيادة عدد الاندية في الدرجات المختلفة من اجل تطوير المستوي الفني ..

* راي فني من غير المنطق والمعقول ان معدل اللاعب في اتحاد كسلا ما بين ١٥ الي ١٦ مباراة خلال الموسم الواحد ..هل هذه المباريات تسهم في صناعة لاعب ..؟