خطاب جديد من الكاف حول إستاد الهلال

الخليج 365 :

اعلن الكاف عن ملاحظات الاتحاد بحق ستاد نادي الهلال السوداني “الجوهرة الزرقاء”، التي اعتبرها كاف مشكلات تتطلب العلاج.وكان الاتحاد الإفريقي قد حذر من تجاهل إصلاح تلك المشكلات، حتى لا يحرم الهلال في الموسم الجديد من خوض مبارياته القارية على ملعبه.وتتعلق الملاحظة الأولى بنوع الإضاءة في ستاد “الجوهرة الزرقاء”، وهي الملاحظة الرئيسية.

وقال كاف إن الإضاءة يجب أن تكون مكثفة وتركز على كامل مساحة الملعب.ورغم أن نادي الهلال نجح في تحسين أبراج الإضاءة نوعا ما، لكن ظل مقياس الإضاءة بعيدا عن الوفاء بتعليمات الكاف.

كما دوّن الاتحاد القاري ملاحظاته حول كاميرات المراقبة، مؤكدا ضرورة تركيبها في أماكن محددة وبزوايا معينة تسمح بتغطية ستاد الجوهرة الزرقاء، من أجل السيطرة على كل الأحداث أثناء سير المباريات، عبر غرفة التحكم.

كما أوصى الكاف بتوفير قوائم احتياطية للمرمى، تحسبا لأي طارئ قد يتطلب تغييرها أثناء المباريات حال تلفها، خاصة أنها ملاحظة قد تتسبب في خسارة الفريق لأي مواجهة.

وكان الهلال قد عالج هذه المشكلة، إلى جانب مراجعة الفواصل ما بين المقصورة الرئيسية، والمدرجات الشعبية.

كما دارت توصيات موفدي “كاف” حول أوضاع غرف الملابس، وضرورة أن تكون موافقة للمقاييس الاحترافية، وقد استجاب الهلال لهذه التعليمات بإجراء تحسينات كبيرة وجدت القبول، لاحقا.يذكر أن ستاد الجوهرة الزرقاء أحد الملاعب الرئيسة التي يخوض عليها منتخب السودان الأول مبارياته.