أبطال الشوارع بمدني يحتفلون بختام البرنامج الثقافي

احتفلت منظمة أبطال الشوارع بولاية الجزيرة صباح اليوم بقاعة الكاشف بمدني بختام البرنامج الثقافي الرياضي لأبطال الشوارع بالمدينة تحت شعار (يدا بيد .. نحو الغد).

ودعا الأستاذ بكري حمزة رئيس المنظمة لدي مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة، مكونات المجتمع المدني لتقديم العون والسند للمنظمة والفئات التي تستهدفها وذلك لقطع الطريق أمام عودتهم للشارع وإفتراش الأرض والعيش داخل المجاري، حيث تمثل لهم مياه الصرف الصحي مصدراً للتدفئة.

وشدد وفق ( سونا) على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف المنظمة لتحويل طفل الشارع إلى إنسان مندمج ومقبول إجتماعياً وإنشاء مأوى دائمٍ لأبطال الشوارع بمدني.

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وأعلن حمزة نجاح إعادة التشكيل الإجتماعي وبناء الشخصية السوية وإحياء الشعور بالإنسانية للأطفال من خلال التعامل الراقي القائم على أساس النظرة إليه كإنسان.

وأكد أن عودة هؤلاء الأطفال للشارع ستعرضهم لعوامل الفتك الإجتماعي وستعزز من مستوى شراستهم وحنقهم على الآخرين، كاشفاً عن إقناع كامل المجموعة بالإقلاع عن تعاطي (السليسيون) الذي يؤخذ كمعوض لفقدان الرعاية والحنان والتعرض لأقسى صنوف وأساليب القمع الاجتماعي

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )