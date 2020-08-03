صراع قبلي ومقتل ضابط بالجيش وحرق مؤسسات بمحلية كاس

التاريخ: 03-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وقعت اشتباكات بين مواطنين ينتمون لقبيلتي الفور والمسيرية بمنطقة برونقا بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور ما ادى لمقتل ضابط بالقوات المسلحة وحرق مؤسسات. وتعود تفاصيل الاحداث الي اطلاق سراح شخصية معروفة من ابناء المسيرية مما ادى لحدوث توترات تحولت الي احداث عنف بمنطقة برونقا وانتقلت الي مدينة كاس. Advertisements وابلغ مصدر وفق صحيفة آخر لحظة حرق متفلتين لعدد من المؤسسات والمقار الحكومية واصابة ضابط برتبة النقيب بالقوات المسلحة والذي نقل لمستشفى نيالا وفاضت روحه الي بارئها. وفي السياق صوب مواطنين انتقادات الي والي الولاية موسى مهدى والذي لم يصل الي الولاية حتى اليوم رغم وقوع احداث مماثلة لما جري في كاس مثل الصراع القبلي بقوز دنقو بين التعايشة والفلاتة وقبلها احداث بمنطقة قريضة بين المساليت والفلاتة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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