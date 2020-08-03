احتفالات في شوارع إثيوبيا.. سد النهضة يكتمل!

عشية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، احتفل الإثيوبيون في العاصمة أديس أبابا بالتقدم المحرز في بناء سد النهضة على نهر النيل، والذي أشعل فتيل جدل إقليمي حول ملئه.

وفي تظاهرات عمتها البهجة تلبية لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس، وفق العربية نت تدفق عشرات الآلاف من أبناء إثيوبيا إلى شوارع العاصمة أديس أبابا، ملوحين بالأعلام الإثيوبية ورافعين لافتات.

ودعا ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، العامة للخروج في مسيرات تأييد لدعم السد وإتمام بنائه.

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وانتشرت وسوم عبر تويتر على شاكلة “إنه سدي” و”حقوق إثيوبيا في النيل” و”جي إي آر دي” (اختصار لعبارة “السد الإثيوبي العظيم على النهر” بغزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن السد الذي لا يزال مثار جدل بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، سيجعل الأخيرة إحدى كبرى الدول المصدرة للطاقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )