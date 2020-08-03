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وفاة نجيب الخير متأثراً بفيروس (كورونا)

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 03-أغسطس-2020

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وفاة نجيب الخير متأثراً بفيروس (كورونا)

انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين، وزير الدولة بالخارجية السابق، نجيب الخير عبد الوهاب بعد إصابته بفيروس () وفق صحيفة السوداني وأعلن الخير في حسابه بـ(فيسبوك) قبل اسبوع، إنه يتلقى العلاج بمستشفى فضيل بعد إصابته بـ(كورونا).

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وكتب نجيب قبل وفاته بيومين تدوينة له قال فيها ”نفرة عرفة من مستشفى فضيل، لم تتمكن الرئة المنهكة إلا أن تسمح بأن أكون ضمن النافرين لعرفة من مستشفى فضيل.. دعواتكم لُي بالعافية”.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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