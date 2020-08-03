سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار اليوم

التاريخ: 03-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، شمال وجنوب كردفان، سنار، النيل الأزرق، شمال دارفور، الشمالية، الجزيرة، النيل الأبيض وكسلا) خلال اليوم “الاثنين” حتى صباح غد “الثلاثاء”.

وحذرت الهيئة، وفق صحيفة السوداني مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللازمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة الحذر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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