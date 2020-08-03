الحزب الإتحادي الموحد يطالب الحكومة بوضع حد للجرائم في دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الحزب الإتحادي الموحد الحكومة الإنتقالية ومكونها العسكري والأمني بوضع حد للجرائم التي تكاد تذهب بتماسك الدولة وهيبة مؤسساتها المدنية والعسكرية..

واتهم بيان الحزب (السبت) تسعي لإشعال الفتة، وقال إن

(أحداث بورنقاوكاس) بولاية جنوب دارفور جاءت ولا تزال دارفور هدفاً لأصحاب العنف وعدم الإستقرار واستباحة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واشار البيان ان انه لم يفق البعض من صدمات نيرتتي وفتا برنو وكتم وقريضة فأتتنا صدمة أخرى دارت في منطقتي بورنقا وكاس خلفت (4) قتلى وجرحى وحرق شامل لقرية بورنقا والذي إمتد إلى مدينة كاس ليشمل الحريق ممتلكاتها العامة في أول أيام عيد الأضحى المبارك من جهات كلما هو معروف عنها أنها تملك السلاح والذخيرة والرغبة الدائمة في إشعال الفتن بإزهاق أرواح الأبرياء وإسالة دمائهم وحرق ممتلكاتهم ومن ثم التهجير والنزوح واللجوء.

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