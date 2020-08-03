اتجاه قوى التغيير إلى الدفع بأسماء مرشحين لشغل المقاعد الشاغرة في سبع وزارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طلب المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، بالسودان، قوى التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الدفع بأسماء مرشحين لشغل المقاعد الشاغرة في سبع وزارات.

وأورد موقع “سودان تريبيون” أن الخطوة نجئ وفقا لمكاتبة داخلية أرسلت لكل قوى التحالف، عطفا على الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس المركزي (لجنة الترشيحات الخاصة بالوزراء)، بممثلي مكتب رئيس الوزراء، وفقا لنصوص الوثيقة الدستورية-الفصل الخامس المادة (1) الخاصة بمجلس الوزراء، وتعيين الوزراء من القائمة المقدمة من قوى الحرية والتغيير.

وينتظر أن يتسلم رئيس الوزراء 3 مرشحين لكل وزارة على أن يختار منهم واحد.

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والوزارات الشاغرة هي، المالية، الصحة، الزراعة، الطاقة والتعدين، البنى التحتية والنقل، الخارجية، ووزارة الثروة الحيوانية.

وطلب المجلس المركزي من الكتل السياسية تقديم ترشيحاتها خلال أسبوع من تاريخ الخطاب الصادر في 31 يوليو 2020.

ويختص عمل لجنة الترشيحات، بالتأكد من تسليم الخطاب للكتل المختلفة، واستلام جميع الترشيحات من مختلف قوى الحرية والتغيير، وتجميع الأسماء المستلمة من الكتل وتبويبها وتصنيفها ومضاهاتها مع كل وزارة.