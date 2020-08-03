تحذير خطير من مياه ولاية الخرطوم.. إعرف التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 حذرت هيئة مياه ولاية الخرطوم من التعدي غير القانوني على الخطوط الناقلة للمياه بالأحياء سواء بقطع الخطوط أو إغلاق البلوفة، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبي تلك الأفعال للمحاسبة القانونية.

وأكد المدير العام للهيئة المهندس أنور السادات، اكتمال الصيانة لخط المياه الناقل لأحياء الإسكان مربعات ٤٣، ٤٤، ٥٠ بمحلية كرري بعد قطعه بفعل فاعل مما تسبب في انقطاع المياه عن الأحياء المذكورة، مشيراً إلى أن فرق الصيانة هرعت لإجراء المعالجات اللازمة، ونوهت إلى عزم الهيئة تفعيل المواد الجنائية ضد المعتدين على مرافق المياه.

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