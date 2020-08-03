كابتن صالح : شداد خط احمر وليس من حق الوزيرة الغاء النشاط الرياضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتقد كابتن صالح مدرب حراس الهلال الجبال السابق تدخل الوزيرة ولاء البوشي في الشأن الرياضي وقال ان البروف كمال شداد يعتبر خط احمر لا يقبلون المساس فيه مشيرا الى انه حان وقت تقديم طلب لمجلس الوزراء بالتدخل من اجل احداث تغيير في الوزارة بتعيين وزير شباب رياضي وان ما يحدث دليل على عدم دراية صاحب القرار فنحن لسنا في حاجة لتدخل السياسة في الرياضة وهذا يقود الى تعليق نشاط السودان الرياضي وقال انهم لا يقبلون في المساس بشداد وقال كرياضيين نختلف مع بعضنا البعض ولكن نرفض تدخل السياسة في الرياضة.. حينما اختلف الرياضيين في كيفية عودة النشاط الرياضي عاد شداد ووافق على النظام القديم وتراجع شداد عن المجموعتين وهذا هو المجتمع الرياضي ما بينا اختلاف في وجهات النظر فليس غل وحقد.. واضاف عودة النشاط في ظل الظروف الصحية مسئولية وزارة الصحة وليس وزارة الشباب وحينما خاطب بروف شداد الوزيرة بخصوص بطولة الناشئين للعلم فقط واكد الانصاري انهم حينما اختلفوا مع البروف شداد في الرخصة وهو اختلاف حقوق وواجبات ويكنون له كل الاحترام كخبرة رياضية تسعي لتطوير الرياضة وقدمت الكثير للرياضة والسودان وافريقيا الوطن العربي قال حينما قامت الثورة قامت من اجل الحرية والسلام والعدالة وان ماحدث من الوزيرة تدخل في الاختصاصات.