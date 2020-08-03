دعوة للتسامح ودرء الفتن ونبذ الاحتراب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الطبيعى ان تحمل رسائل المعايدة دعوات للتسامح والاخاء والمودة والابتعاد عن نشر ثقافة الكراهية والاقصاء والغاء الاخر ، ولو جاءت أى دعوة بغير هذ المضمون وبالذات فى العيد فانها لن تكون مقبولة من الناس ، ولن تكون مناسبة اساسا خاصة ان صدرت ممن يتصدون للقيادة ويراد لهم ان يلعبوا دورا فى ادارة الشأن العام .

وفى هذا الصدد صدرت دعوات فى هذا العيد متوافقة مع الفكرة التى صدرنا بها مقالنا ، ولابد من الاشادة بهذه الاصوات والدعوات التى صدرت عنها.

ومن هذه الدعوات التى تستحق الاشادة بها دعوة السيد محمد حمدان دقلو التى حذر فيها من الفتن وتصفية الحسابات التي قال إنها تدمر في البلاد.

وكشف دقلو لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بمعسكر النسور غرب امدرمان عقب صلاة عيد الأضحى هناك مخطط مدروس للإقتتال وهناك اجندة داخلية ترفض السلام مضيفًا : في الماضي كنا نسمع بالاجندة الخارجية الرافضة للسلام ولكن الآن المجتمع الدولي كله يريد السلام ، بينما هناك من بالداخل لا يريد تحقيق السلام لأسباب خاصة ، وزاد للأسف هناك عناصر لا ترغب في السلام لا ندري ماذا تريد.

واشار في هذا الخصوص إلى تصاعد الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب مصطنعة .

وشدد دقلو على أهمية تحقيق السلام وتقديم تنازلات على أن يرضى السودانيون ببعضهم.

وتساءل لماذا نتقاتل على الأرض وهي واسعة، قائلاً “عيب عليكم فالانسان لن يأخذ من هذه الأرض الا مقدار شبر”.

وأوصى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة اهل دارفور بالترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين ونوه إلى أن مايحدث في الشرق مشاكل مصطنعة وتم القبض على مشتبهين بحوزتهم مستندات.

وقال دقلو إن السودان لن ينهض بالفتن دون الرضا ببعض قائلاً “الانتقام والتشفي عمره لن يقود البلاد للأمام. ودعا الشعب السوداني بجميع مكوناته وخاصة الشباب الى الترابط والتعاضد وان يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة ومحاربة الفتن ، كما طالب السودانين بالدعاء والتضرع إلى الله لتجنيب البلاد هذه الفتن.

وأشار إلى مضي ١٦ شهرا على التغيير ومازال الوضع بحاجة إلى التكاتف ، منوهاً إلى أنه لايوجد تغيير يمر بسلاسة دون ثمن ولكن نحن نحمد ربنا بأنه ليس لدينا مشاكل

وقال هناك وطنيون كثر في التغيير يريدون إصلاح السودان فإذا تراضي الشعب السوداني سنخرج إلى بر الأمان.

وهنأ دقلو الشعب السوداني والأمة الإسلامية بعيد الأضحى وان يعود والبلاد اكثر منعة وان يبعد عنها الوباء

وأشاد سيادته بدور ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الاخرى بالقيام بواجبهم كاملا.

انها دعوة للاهتمام بالتوافق ونبذ الاحتراب والشقاق ويلزم ان يشجعها الناس ويحرصوا

عليها ففى هذا الاسلوب خير بطال الجميع ان شاء الله