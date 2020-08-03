الغرفة التجارية ترد على تصريحات حول إقالة الوزير مدني عباس مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفت لجنة تسيير إتحاد الغرف التجارية اي صلة لها بالدعوة التي خرجت بإسم الغرفة لاقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ، وقالت انها لا تمثل اللجنة، ونفت الغرفة صلتها بالدعوة لتحريك أي موكب المصدرين والموردين وورجال الصناعة إلى القصر الجمهوري ، لتقديم مذكرة للمطالبة باعفاء الوزير التجارة والصناعة.

وقالت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علوية علي حسين ، فى تصريحات صحفية إن العلاقة تكاملية مابين القطاع الخاص وحكومة الثورة وإن إتحاد الغرف التجارية كان جزءا أصيل من الثورة.

وكانت نقلت جريدة اول النهار ان الغرفة التجاريةطلبت بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني من منصبه لفشله في إدارة ملف التجارة.

وكشف عضو الغرفة التجارية محمد مصطفي احمد خليفة في حديث ل (أول النهار) عن تحرك موكب الموردين، والمصدرين، ورجال الصناعة، من أمام وزارة التجاره والصناعة إلى القصر الجمهوري، في يوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحا

لتسليم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو مزكره مطالبين فيها باعفاء مدني عباس من التجارة والصناعة، لاسباب القصور والفشل المريع في حل مشاكل ومعوقات التجارة والصناعة في البلاد مما تسبب في خسائر كبيره لهم وللاقتصاد السوداني.