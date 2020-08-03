(15300) مستفيد من مشروع الأضاحي الذي نفذته قطر الخيرية بالسودان

الخليج 365 :

اختتمت قطر الخيرية بالسودان ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مشروع الأضاحي للعام 1441هـ الذي نفذته بولايتي الخرطوم ونهر النيل. وبلغ عدد المستفيدين من المشروع (15300) مستفيد من الفئات الضعيفة والأشد احتياجاً بالمجتمع. وقال السيد حسين كرماش مدير مكتب السودان وفق صحيفة أخر لحظة إن مشروع الأَضاحي من المشاريع الرائدة والراتبة التي درجت قطر الخيرية على تنفيذها بانتظام في السودان منذ افتتاح المكتب قبل (26) عاماً. وأوضح أن المستفيدين هم من الأيتام والأسر الفقيرة وطلاب جامعة أفريقيا العالمية المقيمين بالسكن الداخلي. وأشار إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه على المشروع هذا العام (629,640) ريال قطري. وأعرب عدد من المستفيدين في مدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطية لرعاية الأيتام بولاية نهر النيل وبالريف الجنوبي لمدينة أم درمان عن شكرهم وتقديرهم لدعم قطر الخيرية وللمحسنين من دولة قطر الذي ترك أثراً طيباً في نفوسهم. يذكر أن عدد المستفيدين من مشروع الأضاحي الذي نفذته قطر الخيرية بالسودان في العام الماضي بلغ (28000) ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي المبلغ المصروف (669,760) ريال قطري.