مصادر فلسطينية: الحكم بسجن الفلسطيني محمود الحسنات في الخرطوم 10 أعوام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر القضاء السوداني يوم الأحد، حكماً بالسجن لعدة أعوام على الفلسطيني محمود الحسنات، بتهمة التحريض بسبب مشاركته في مسيرات الخرطوم وفق مواقع فلسطينية .

وأفادت مصادر فلسطينية، إنّ القضاء السوداني حكم بسجن الحسنات لمدة 10 أعوام.

وكانت السلطات السودانية، اعتقلت السبت الماضي، حمود الحسنات، الذي يقيم في الخرطوم، منذ نحو عامين قادما من قطاع غزّة، اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام المخلوع بقيادة عمر البشير.

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ونشرت مواقع سودانية صورة الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصورا أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعا بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين.

كما، نشرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

وتابعت: “تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. ندعو المواطنين الكرام للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقا لشعار الأمن مسؤولية الجميع”.