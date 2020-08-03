عناوين الاخبار السياسية السودانية اليوم الاثنين 3 اغسطس 2020 م

الخليج 365:

عناوين سياسية:

قوى (الحرية والتغيير) تعكف على تسمية مرشحيها في 7 وزارات

والي شمال دارفور يؤكد الاهتمام بتحقيق السلام الشامل وحماية الموسم الزراعي

السودان: كباشي: (الاوضاع سيئة والواحد يخجل يقول انا مسؤول)

تخصيص دور المؤتمر الوطني المحلول للجان المقاومة بشرق دارفور

جبريل إبراهيم: التفاوض مريح مع المكون العسكري وأبناء الهامش

الغرفة التجارية : تتبرأ من مسيرة مطالبة باقالة وزير الصناعة

السودان: عبد الرسول النور يكشف تفاصيل ماحدث لكباشي في الحتانة

وزير الطاقة والتعدين السابق يكشف حقيقة تصريحاته بشأن حمدوك

احداث دامية بالقرية 10 فى محلية حلفا الجديدة

والي شمال دارفور يتفقد المرضى بعدد من مستشفيات الفاشر

السودان :حزب الأمة القومي يوافق للولاة منسوبيه بممارسة مهامهم ” منعا للفراغ السياسي

ماذا قال الفريق ابراهيم جابر عن دور القوات المسلحة بعد الفترة الانتقالية في ظل التخوفات من الانقلابات ؟

الأمة يوجه منسوبيه الولاة في الانتقالية بمباشرة مهامهم

السودان يعرب عن استعداده للعمل مع واشنطن لحذفه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر تعرب عن تضامنها مع السودان إثر انهيار سد بوط

المؤتمر السوداني يكشف موقفه من استقالة الماحي من الحزب بعد تعيينه واليا

والي شرق دارفور يتهم النظام البائد بإثارة الفتن وتأجيج الصراع القبلي

تحذير عاجل من الادارة العامة لشئون المياه والخزانات للمواطنين والجهات المختصة

مدير عام قوات الشرطة يتفقد مصابي أحداث ولاية غرب دارفور

التعليم : عقبات تنتظر الحلول في السودان

مصر تؤكد تضامنها مع السودان إثر انهيار سد بوط

رئيس حركة كوش : تطور الاشتباكات في حلفا مؤامرة الهدف منها ضرب النسيج الاجتماعي

السودان: جبريل ابراهيم: التفاوض مريح مع حميدتي والكباشي

هجوم مسلح دام على قرية في ولاية جنوب دارفور

محلل سياسي: الشروط الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

سيدة الأعمال الشابة هبة سيد شريف سودانية ضمن قائمة الـ40 شخصية الأبرز في مجال التكنولوجيا الحديثة (حوار)

عضو مجلس السيادة الفريق بحري مهندس ابراهيم جابر يتحدث عن قضايا الساعة بينها الوضع الاقتصادي وإزالة السودان من قائمة الإرهاب

يوسف السندي يكتب سقوط الاسلاموية والعلمانوية

مستشار البرهان الإعلامي العميد الطاهر أبو هاجة يكتب: نوازل الانتقالية !!

وجدي كامل يكتب نصنعُ الأحذيةَ ويسرقون الطرقات.. كلام في انقطاع الحِكمة

محمد المكي أحمد يكتب العيد .. وحرائق في السودان والخليج واليمن وليبيا وسورية

اتفاق صلح بين الرزيقات والفلاتة بعد دفع ديات القتلى

محمد المكي أحمد يكتب العيد .. وحرائق في السودان والخليج واليمن وليبيا وسورية

الغرفة التجارية تطالب بإقالة وزير التجارة مدني عباس مدني

والي كسلا الجديد يكشف تفاصيل وأسباب تأجيل سفره للولاية لممارسة مهامه ؟

جريدة بريطانية : لايزال الجدل دائرا على خلفية اختيار مرشح قوى التغيير ..ماذا يحدث؟..شرق السودان وتداعيات ولاية كسلا!

غوتيرس يعبر عن قلقه إزاء تصاعد العنف بإقليم دارفور في السودان

في ذكرى عيد الشهداء: أسر الشهداء في ياي تطالب بخدمات إجتماعية

حركة تحرير السودان تكشف تفاصيل أحداث برونقا

السودان: اتفاق صلح بين الفلاتة والرزيقات

مناع: قوش التقى حمدوك بأديس أبابا وعرض الاطاحة بالنظام

سبدرات ينفي خطة دفاع قانوني نسبت له في قضية انقلاب البشير

اليونسيف: ثلث أطفال جنوب السودان لا يرضعون رضاعة طبيعية

السودان: انهيار منازل بأمدرمان ومعالجات فورية للأسر المتضررة