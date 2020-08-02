الأحد 2 أغسطس 2020 قررت غرفة درء آثار السيول والامطار والفيضانات بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة العمل على مدار الساعة لمعالجة الآثار التي خلفتها السيول التي ضربت منطقة شرق النيل، وطالت الاضرار حتى الان (١٨٤) منزلا منها (41) منزل انهيار كامل و(١٤٣) انهيار جزئي .

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، دفعت الغرفة اليوم بعدد مائة خيمة و٦٠٠ مشمع لايواء المتضررين وارسال كميات من المواد الغذائية، فيما قررت توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدني عمليات الايواء والاخلاء وتتولى وزارة البني التحتية ادارة الآليات في المعالجات الهندسية. Advertisements وتتولى مفوضية العون الانساني توفير المؤن والغذاءات على ان تتولى وزارة الصحة الجوانب المتعلقة بالصحة فيما تتبنى منظمات المجتمع المدني استنفار دعم المنظمات. من جهتهم اكد ممثلو القوات النظامية جاهزيتهم للاستجابة لاي نداء يساعد في تقديم العون للمتضررين. وستواصل الغرفة اجتماعاتها يوميا لمتابعة تطورات موقف الامطار ميدانيا مع المحليات المتأثرة والاستجابة الفورية للبلاغات التي ترد اليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تأثر 184 منزلا بسيول شرق النيل داخل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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