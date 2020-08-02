تسليم دور الوطني المحلول بشرق دارفور للجان المقاومة

كشف والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسي عليو عن تشكيل لجان متخصصه لتنفيذ مطالب ثوار مليونية الثلاثين من يونيو والتي تمثل ذات المطالب التي رفعتها لجان المقاومة بالضعين .

وقال عليو في المؤتمر الصحفي الذي عقدة بقاعة امانة الحكومة وفق ( سونا) بانه سيخصص دور حزب المؤتمر الوطني المحلول بكل الولاية للجان المقاومة للاطلاع بدورها كاملا تجاه مراقبة المشاريع الخدمية، وطالب المعتصمين بالثبات على مبادئ الثورة وحمايتها، وفي ذات السياق اكد ممثل لجان مقاومة الضعين الأستاذ المحامي الصديق حسن علي الدور الكبير الذي لعبته مجتمعات الضعين ودعمها للاعتصام.

وقال الصديق ظلت الدعومات تاتي تباعا من الاحياء والمناطق لارض الاعتصام، مشيرا لتمسكهم بنهج السلميه حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة في ذات الاتجاه قال انهم تعهدو بان يحدث تغييرا حقيقيا بالمدينة لعكس الوجه المشرق لمستقبل الأجيال القادمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )