جواد ظريف يدعو لتطوير وثيقة التعاون بين إيران وروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى تطوير وثيقة التعاون طويلة الأمد بين إيران وروسيا، بما يتفق ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ظريف مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في طهران اليوم الأحد.

ولفت ظريف إلى أهمية العلاقات البرلمانية ولا سيما تأكيد البرلمانين الإيراني والروسي على بناء علاقات استراتيجية بينهما.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة تطوير وثيقة التعاون طويلة الأمد بينهما بما يتسق ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ضوء التعاون الثنائي القائم في الوقت الحاضر.

من جانبه، اعتبر سلونسكي أن زيارته إلى طهران، والتي تحققت رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، تدل على مستوى العلاقات وأهمية القضايا المطروحة بين البلدين.

وخلال اجتماعهما اسعرض ظريف وسلوتسكي، فضلا عن القضايا الثنائية، مواقف البلدين إزاء القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والتطورات في كل من سوريا والعراق وليبيا وكذلك تعاون الجانبين في إطار الآليات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة.

وكان سلوتسكي قد أجرى يوم أمس السبت محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

RT