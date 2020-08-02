شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تواصل مذيعة قناة العربية، ميسون عزام، التملق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، معتبرةً أن العام الجاري على الرغم من الكوارث التي حلت بالعالم إلا أنها حملت بشريات للسعودية والإمارات.

وقالت عزام، في تغريدة رصدتها “وطن: “ربما ٢٠٢٠ ليست بهذا السوء، ربما ظلمناها، -شفاء #الملك_سلمان، -افتتاح #محطة_براكة أول محطة #عربية للطاقة النووية السلمية”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من مذيعة العربية، معتبرين انها تسعى للتملق والتطبيل للنظامين السعودي والإماراتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة العربية ميسون عزام تتملّق للملك سلمان ومحمد بن زايد وهذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.