البيت الأبيض يكشف الموعد الرسمي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، اليوم الأحد، عن الموعد الرسمي لعقد الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وقال ميدوز في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وأن “الرئيس سيفوز بها”.

وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب كان يحذر بشأن بطاقات الاقتراع عبر البريد، عندما طرح فكرة تأجيل الانتخابات في الولايات المتحدة.

واقترح الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، تأجيل الانتخابات الرئاسية لتجنب التصويت عبر البريد بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”.

وغرد ترامب عبر موقع “تويتر”، قائلا: “إذا كان هناك تصويت عبر البريد، فإن انتخابات 2020 ستكون الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ”.

لكنه خرج في مؤتمر صحفي، وأوضح أنه لا يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأنه فقط يعارض مسألة التصويت عبر البريد، كونها ستكون أقل دقة.