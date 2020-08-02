كباشي: (الاوضاع سيئة والواحد يخجل يقول انا مسؤول)

رسم عضو مجلس السيادة نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق أول شمس الدين كباشي صورة قاتمة للاوضاع بالبلاد واصفا اياها بالسيئة وغير المطمئنة

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وكان كباشي وفق صحيفة أخر لحظة يتحدث الاحد أمام عدد من كبار الصحفيين ورموز المجتمع على مائدة الغداء بمنزل عمه الكاتب الصحفي جمال عنقرة وكان لحظتها عدد من شباب الحي (الحتانة جنوب) يهتفون خارج المنزل (حرية سلام وعدالة) وباستمرار الثورة ، قال كباشي ؛ (ان الثورة التي نسمع الان اهازيجها لدى هؤلاء الشباب لم تحدث اي تغيير ، فقط غادر النظام السابق ولكن لم يتغير شيئا).

واضاف : ( الاوضاع الاقتصادية سيئة والواحد يخجل يقول انا مسؤول).

وأقر أن الامن غير جيد واشار الي وجود هشاشة امنية واستدل بالاوضاع في دارفور وماحدث في محلية سرف عمرة اليوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )