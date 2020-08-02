تعرف على حالة الطقس خلال ال (24) ساعة القادمة

التاريخ: 02-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية إستقرار عام في حالة الطقس في معظم ولايات البلاد واشارت الهيئة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك الى أن الامطار المتوقعة خلال ال24 ساعة القادمة خفيفة الي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف كسلا جنوب البحر الاحمر نهر النيل والشمالية, بينما يتوقع أمطار متوسطة متفرقة الي غزيرة نسبيا في ولايات غرب وجنوب دارفور. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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