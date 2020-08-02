والي ولاية شمال دارفور يتفقد المرضي بمستشفيات الفاشر

تفقد والي ولاية شمال دارفور المكلف محمد حسن عربي احوال المرضى بعدد من المستشفيات بالفاشر وشملت زيارة الوالى رافقة اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية وامين ديوان الزكاة بالولاية بالانابة الاحد مستشفيات السلاح الطبي والتخصصي للنساء والتوليد، والتعليمي والمستشفي التخصصي للاطفال والمستشفي الجنوبي. واطمأن الوالي والوفد المرافق له وفق (سونا) على الاحوال العامة للمرضى وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيآ لهم عاجل وكامل الشفاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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