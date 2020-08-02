أنصار الله يسقطون طائرة استطلاع أمريكية “بسلاح مناسب” لم يكشف عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت أنصار الله اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز آر كيو 20 في حرض قبالة نجران “بسلاح مناسب” لم يكشف عنه.

وقال متحدث أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: “تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب”.

وأشار إلى أن عملية الإسقاط موثقة بعدسة الإعلام الحربي. المسيرة المادة السابقة الحزب الجمهوري يصوت على ترشيح ترامب للانتخابات في جلسة سرية

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