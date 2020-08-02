الحزب الجمهوري يصوت على ترشيح ترامب للانتخابات في جلسة سرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قرر الحزب الجمهوري الأمريكي التصويت لصالح إعلان مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في جلسة سرية، بدون حضور وسائل الإعلام للجلسة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن متحدثة باسم المجمع الانتخابي للحزب الجمهوري الوطني القول إن القرار يرجع إلى مقتضيات الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجتمع مندوبو المجمع في ولاية نورث كارولينا لترشيح الرئيس دونالد ترامب رسميا لخوض الانتخابات المقبلة.

ويجتمع المندوبون – وعددهم 336 مندوبا – يوم 24 أغسطس/ آب الجاري في مدينة شارلوت. سبوتنيك المادة السابقة غرق مدرعة أمريكية وفقدان 8 جنود من مشاة البحرية المقالة القادمة أنصار الله يسقطون طائرة استطلاع أمريكية “بسلاح مناسب” لم يكشف عنه

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