غرق مدرعة أمريكية وفقدان 8 جنود من مشاة البحرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انضمت الدومينيتور، وهي سفينة دعم غواصة متخصصة، إلى البحث عن ثمانية جنود من سلاح مشاة البحرية الأمريكية فقدوا بعد غرق مركبة برمائية مجنزة AAV7 بالقرب من كاليفورنيا.

وقال الجنرال جوزيف أوسترمان قائد القوة الاستطلاعية، لUSNI News: “عملية الإنقاذ مستمرة. ما زلنا نبحث عن سبعة من مشاة البحرية وبحار واحد لم يتم العثور عليهم حتى الآن”. تشارك في البحث المدمرة جون فين والقوارب والمروحيات التابعة للبحرية الأمريكية.

وقع الحادث في 31 يوليو/ تموز عندما كانت مجموعة من جنود المارينز على متن مركبة برمائية مجنزرة في طريق العودة من جزيرة سان كليمنتي إلى السفينة سومرست.

وأضاف أوسترمان: “تم إنقاذ ثمانية جنود من المدرعة الغارقة، توفي أحدهم في وقت لاحق في المستشفى، اثنان في حالة حرجة. مصير سائق النقل وسبعة آخرين من مشاة البحرية لا يزال مجهولا، أوقف الجيش الأمريكي تشغيل المركبات البرمائية على المياه انتظارًا للتحقيق في الحادث”.

تقع ناقلة الأفراد المدرعة الغارقة على عمق 200 متر، ولا يمكن الوصول إليها من قبل الغواصين العاديين. تم تصميم السفينة المتخصصة Dominator لتقديم المساعدة للغواصات الغارقة، وهي مجهزة بروبوتات غواصة ووحدة إنقاذ قادرة على النزول إلى عمق 700 متر.

دخلت المركبة البرمائية المدرعة AAV7 الخدمة في عام 1972 وتحمل ما يصل إلى 25 جنديًا.