روحاني: إيران قادرة على إحباط مؤامرة الأعداء الاستنزافية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستحبط بقراراتها المنطقیة وإمكانياتها ووفاقها الوطني مؤامرة الأعداء من وراء الحرب الاقتصادية الاستنزافية.
وأشار الرئيس، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الأحد، إلى الفرص والتحديات الاقتصادية في البلاد، مضيفا “لاشك أن التحرك في مسار الازدهار والقفزة الاقتصادية في البلاد يجب أن يكون مبنيا على الحقائق في هذا المجال ولا ينبغي التأثر بتحليلات غير واقعية نابعة من التشاؤم والسوداوية”.
ونقلت وكالة “فارس” عن الرئيس قوله “حقائق البلاد الاقتصادية تشير إلى إمكانية العبور من العقبات غير المسبوقة الناجمة عن الضغوط القصوى المفروضة من قبل الأعداء والانتصار في الحرب الاقتصادية من خلال استخدام الطاقات والقدرات الاقتصادية والتنسيق بين جميع أركان الدولة”.
وتابع “الهدف الأساسي من الحرب الاقتصادية الاستنزافية المفروضة من قبل الأعداء على البلاد هو دفع إدارة البلاد للتخبط وعدم التخطيط في اتخاذ القرارات والإجراءات، لذا فإن خلق توقعات سلبية ورسم مستقبل غامض عن أجواء البلاد يأتي في غطار هذه الأهداف حيث ينبغي إحباط مخطط الأعداء هذا باتخاذ قرارات منطقية وعلى أساس الإمكانيات العامة والوفاق الوطني”.
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