القاهرة تتحرك بصورة عاجلة بعد مقتل شاب مصري في الأردن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، لمتابعة مستحقات مصري لقي حتفه في عمان.

وأفادت صحيفة “الشروق”، صباح اليوم الأحد، بأن الشاب المصري ويدعى أمير سمير إبراهيم (30 عاما)، قد قتل إثر إصابته بطلق ناري على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وأكدت الصحيفة أن الوزير المصري أمر بالتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية في الأردن، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

ونقلت الصحيفة على لسان هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي بالأردن، كشف فيه أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضحت أن الوزارة تتابع عن كثب بالتنسيق مع السفير المصري بعمان، شريف كامل، ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

واتصل الملحق العمالي المصري بالعاصمة عمان بأسرة المتوفي بالأردن، وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة، وتم طمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفى.